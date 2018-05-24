Постпред при ЕС рассказал о трехсторонней встрече Россия-Украина-ЕК по газу

Точной даты проведения трехсторонней встречи России, Украины и Еврокомиссии по газу пока нет, идет согласование этого вопроса, заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ-2018.

Чижов заявил журналистам, что точной даты «пока нет», однако «такие идеи пущены в оборот, и они рассматриваются», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Еврокомиссия находится в контакте с российской и украинской сторонами для согласования возможной даты и места проведения трехсторонних переговоров по газу.

До этого сообщалось, что Киев хочет предложить Газпрому выгодный тариф, чтобы сохранить транзит газа после 2020 года.

В апреле глава правления Газпрома Алексей Миллер отмечал, что транзит через Украину сильно упадет после введения «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Вместе с тем он заявлял, что Газпром никогда не ставил вопрос о полном отказе от транзита газа через Украину.

Президент России Владимир Путин заявил, что «поставки будут продолжены, если они окажутсяэкономически обоснованными и целесообразными».