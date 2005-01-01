Украина собралась соблазнить Газпром скидкой

Киев хочет предложить Газпрому выгодный тариф, чтобы сохранить транзит газа после 2020 года, сообщил замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович.

По его словам, Киев намерен «искать решения», которые «гарантировали бы следующее: чем выше объем, тем дешевле это обойдется Газпрому», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что газ должен поставляться в объемах, «коммерчески целесообразных» для украинской стороны.