В обращении Юлии Скрипаль выявлены лингвистические особенности

Юлия Скрипаль в видеообращении произносит текст, который, судя по ряду оборотов, является переводом с английского, заявило посольство России в Великобритании.

В сообщении, опубликованном на сайте посольства, говорится, что в дипмиссии «были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии». Отмечается, что в заявлении Скрипаль есть «новая информация».

При этом видеозапись только усилила российскую «озабоченность относительно условий» содержания Скрипаль. Как подчеркивает посольство, «вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст», перевод с английского, а оригинал был «составлен носителем языка», о чем свидетельствует «целый ряд оборотов».

«Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», – говорится в сообщении посольства.

Российская сторона с уважением относится к «частной жизни Юлии и интересам ее безопасности», но подчеркивает, что видеообращение «не освобождает» Лондон от «обязательств по Консульским конвенциям».

Как сказано в заявлении посольства, Лондон обязан предоставить представителям России «возможность пообщаться с Юлией напрямую». Москва хочет убедиться, что Скрипаль «не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением».

«Пока что у нас есть все основания подозревать обратное», – заявили в посольстве.