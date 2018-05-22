В Раде пообещали уничтожить Крымский мост

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пообещал уничтожить Крымский мост в ходе «деоккупации» полуострова.

Мосийчук заявил в эфире телеканала «112 Украина», что Крымский пост является вражеской инфраструктурой, так как «соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора», передает РИА «Новости».

Он добавил, что «при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации», мост является стратегическим объектом, и любая страна, находящаяся в состоянии войны за свою территорию, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру – мост, железнодорожный пункт, аэропорт.

На уточняющий вопрос, будет ли Мосийчук лично уничтожать мост, депутат ответил, что непременно сделал бы это, будучи министром обороны.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась в международный трибунал из-за Крымского моста.

До этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крымский мост понадобится, когда «Россия будет покидать полуостров». В Москве назвали заявления украинских властей актом отчаяния.