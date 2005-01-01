Украина обратилась в международный трибунал из-за Крымского моста

Киев обратился в международный трибунал из-за якобы «незаконного» строительства Крымского моста, сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.

Она отметила, что ходатайство в международный трибунал подано по поручению президента Украины Петра Порошенко «в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву». Она также упомянула, что возведение этого моста осудили США, Великобритания, Канада, ЕС и НАТО, передает УНИАН.

Она выразила надежду, что до конца 2018 года ходатайство начнут рассматривать, а в 2019 году будет «результат рассмотрения».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что прямые убытки страны от строительства Крымского моста оцениваются в 500 млн гривен в год (19 млн долларов), а непрямые – в миллиарды.

В то же время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крымский мост понадобится, когда «Россия будет покидать полуостров».

В Москве назвали заявления украинских властей по поводу открытия Крымского моста актом отчаяния.

Напомним, 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста, а в среду открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.