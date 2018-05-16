Украина подсчитала «убытки» от Крымского моста

Прямые убытки Украины от строительства Крымского моста оцениваются в 500 млн гривен в год (19 млн долларов), непрямые – в миллиарды, заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривен в год – это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море», – передает его слова «Украина.ру».

По его словам, непрямые убытки от Крымского моста для Украины исчисляются миллиардами гривен.

Омелян заявил, что «каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия».

«Все счета будут России выставлены», – добавил министр.

В то же время он заявил, что Крымский мост соединит «украинскую Кубань с украинским Крымом», а Россия «в полной мере заплатит за все убытки».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления украинских властей по поводу открытия Крымского моста актом отчаяния.

Напомним, 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

В среду, 16 мая, одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крымский мост понадобится, когда Россия будет покидать полуостров.