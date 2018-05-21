На Украине из-за отравления госпитализировали 37 детей

В Николаеве с отравлением госпитализировали 37 школьников, двое из которых находятся в реанимации.

Предварительно сообщается, что на втором этаже школы распылили неизвестный газ. Учеба прервана, эвакуировано 400 учеников. Сейчас в школе работает государственный военизированный аварийсно-спасательный отряд ГЧС, а также медики, передает ТАСС.

«Из-за отравления неизвестным веществом в школе №6 в больницы направлены 37 детей, из них двое находятся в реанимации в состоянии средней тяжести. Вещество очень напоминает слезоточивый газ из баллончика «Черемуха». Но мы ожидаем заключения экспертов», – сообщил источник агентства.

Собеседник рассказал, что дети жаловались на кашель, першение в горле, тошноту, головокружение и слезоточивость. Замглавы администрации Евгений Шевченко заявил на своей странице в Facebook о том, что жизни детей ничего не угрожает.

Напомним, что за последний месяц это отравление стало уже вторым массовым на Украине. 8 мая в 11.00 в областную больницу со школьной линейки доставили 42 ребенка. Дети начали терять сознание от отравления неизвестным веществом.