Жители Урала избили француженку, испугавшись приезда геев

Французскую писательницу Астрид Вендландт избили жители Челябинской области, испугавшись, что она привезет с собой геев. В ходе драки пострадал ее молодой человек, похожий на Бельмондо.

Трое жителей из поселка Александровка (Челябинская область) напали на писательницу из Франции Астрид Вендландт и ее приятеля Жана Филиппа, сообщает НТВ. По словам пострадавшей, мужчины испугались, что она привезет из Европы геев.

«Я была с другом Жаном Филиппом, который так похож на Бельмондо. Мы все, европейцы, такие кривые, аморальные люди, источник разврата, неадекватные, они придумали такую историю, что я хотела туда геев возить. А вообще у меня нет друзей-геев», – рассказала Астрид Вендландт.

В результате потасовки врачи диагностировали у Жана Филиппа черепно-мозговую травму, два сломанных ребра, но Вендландт серьезных травм не получила.

По ее словам, нападавшие показались ей тремя демонами, она звала на помощь, но ей никто не помог.

Известно, что нападавшие находятся под подпиской о невыезде.