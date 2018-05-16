В России зафиксировано снижение числа бедных

В 2017 году число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось на 200 тыс. человек по сравнению с 2016 годом, следует из данных Росстата.

Как сообщает ведомство, в прошлом году численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составило 19,3 млн человек или 13% населения России.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, с 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России был повышен с 9 тыс. 489 рублей в месяц до 11 тыс. 163 рублей, что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. Росстат отмечал, что реальные располагаемые доходы жителей России в марте 2018 года выросли на 4,1%.

Как заявлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин в декабре 2017 года, около 13% населения России имеют доходы ниже прожиточного минимума. В январе он сообщил, что эта доля должна уменьшиться до 10-11% благодаря повышению МРОТ.