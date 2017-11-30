Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 января МРОТ устанавливается в сумме 9 тыс. 489 рублей в месяц.

Напомним, Путин заявлял, что власти страны обязательно повысят минимальный размер оплаты труда, возможности для этого есть.

Госдума приняла закон 15 декабря, Совфед – 26 декабря.