Совфед одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума

Совфед одобрил правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Согласно документу, с 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 84% от величины прожиточного минимума, что составляет 9 тыс. 489 рублей, передает РИА «Новости».

С 1 января 2019 года МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума во втором квартале предшествующего года.

Данные о величине прожиточного минимума должны ежеквартально публиковаться и размещаться на сайте уполномоченного ведомства.

Напомним, Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти страны обязательно повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), возможности для этого есть.