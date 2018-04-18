Доходы россиян растут второй месяц подряд

Реальные располагаемые доходы жителей России в марте 2018 года выросли на 4,1%, говорится в докладе Росстата.

По данным Росстата, в марте 2018 года доходы россиян увеличились на 4,1% по сравнению с мартом 2017 года, передает ТАСС.

При этом рост реальных доходов населения в годовом выражении продолжается второй месяц подряд: в феврале он составил 4,3 %, заметили «Ведомости». До этого последнее увеличение доходов россиян было зафиксировано в январе 2017 года.

В докладе Росстата также говорится, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2018 года составила 41,65 тыс. рублей, увеличившись на 9%, по сравнению с мартом 2017 года. Задолженность по заработной плате на 1 апреля составила 2,8 млрд рублей (рост на 2,3%), чуть более трети от этой суммы – долги, появившиеся в 2017 году.

Как заявлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин в декабре 2017 года, около 13% населения России имеют доходы ниже прожиточного минимума. В январе он сообщил, что эта доля должна уменьшиться до 10-11% благодаря повышению МРОТ.