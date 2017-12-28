В Минтруда назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

Около 13% населения России имеют доходы ниже прожиточного минимума, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«По оценкам, которые существуют, количество граждан, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, они где-то сохраняется на уровне 20 миллионов – это 13-13,5% от всего населения страны. Это неприятный, как минимум, показатель», – передает РИА «Новости» заявление Топилина каналу «Россия 24».

Министр отметил, что такое положение дел связано с ростом цен и прожиточного минимума в последние два года.

Он подчеркнул при этом, что соцполитика направлена на снижение числа людей с доходами ниже прожиточного минимума.

Так, например, был принят закон, согласно которому с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) достигнет 85% уровня прожиточного минимума, а с января 2019 года – 100%.



«Впервые вообще в истории Российской Федерации мы смогли вывести МРОТ на уровень прожиточного минимума», – сказал Топилин.

Напомним, ранее Совфед одобрил правительственный закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Согласно документу, с 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 84% от величины прожиточного минимума, что составляет 9 тыс. 489 рублей.