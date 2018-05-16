Киев уличили в попытке заткнуть рот оппозиционным СМИ

Власти Украины атакуют российских журналистов, работающих в этой стране, так как Киеву не нравится публикуемая ими информация, заявил зампред комитета по этике Общества профессиональных журналистов (SPJ) Фред Браун.

«Похоже, что это просто широкомасштабное оправдание правительства для атаки (на журналистов) за распространение информации, которая не нравится правительству», – передает РИА «Новости» слова Брауна.

На вопрос о том, что может быть сделано в данной ситуации, он отметил, что это скорее политический вопрос, чем этический, а также отметил, что любые попытки правительства контролировать свободное выражение мнений должны быть осуждены.

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.

В среду украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.