Киев уличили в попытке заткнуть рот оппозиционным СМИ

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Как избавить Россию от роли «сырьевого придатка Запада»

Россия делает ставку на бурный рост несырьевого экспортаФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Россия должна избавиться от ярлыка «всемирной бензоколонки» и «сырьевого придатка Запада». В суперуказе Владимира Путина поставлена крайне амбициозная задача – удвоить несырьевой российский экспорт на мировой рынок. Специалисты признают, что сделать это будет крайне сложно – но все же возможно. Каким же образом? Подробности...
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США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

Александр Винник может быть интересен США как ключ к клиентам созданной им биржи по торговле криптовалютамиФото: Giannis Papanikos/AP/ТАСС
США объявили охоту еще на одного российского программиста – задержанного в Греции Александра Винника. И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий. Подробности...
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Как можно улучшить единственный российский авианосец

Некоторые недостатки «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливостиФото: Андрей Лузик/ТАСС
Россия приступила к модернизации важнейшего корабля своего ВМФ – авианосца «Адмирал Кузнецов». На что будут потрачены десятки миллиардов рублей, официально не сообщается. Тем не менее, вполне можно проанализировать, какие именно параметры корабля нуждаются в улучшении и насколько реально эти планы осуществить. Подробности...
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Крымский мост спровоцировал обострение среди украинских силовиков

Охранник и журналисты у офиса РИА «Новости Украина» в Киеве, где СБУ проводит обыскиФото: РИА «Новости»
Атака киевских силовиков на украинскую редакцию РИА «Новости» явно продиктована желанием перебить информационную повестку в день открытия Крымского моста. Ранее украинские политики отказывались верить в возможность его появления, и теперь им нужно как-то выкручиваться. Показательно, как реагировали на это событие в России – и в Европе, где якобы защищают свободу слова. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как уличные политики перекрывают Москве транзит в Иран

Надана Фридрихсон, телеведущая, эксперт по Ближнему Востоку
В Армении новый премьер-министр, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном (ЕС против, Израиль – за), протесты в Грузии. Казалось бы, три параллельных события. Но все они – элементы общей картины. Подробности...

Кудрин поставил крест на своих амбициях в большой политике

Эдуард Биров, журналист
Алексей Кудрин согласился стать председателем Счетной палаты, и это не менее важное для России решение, чем назначение нового Кабинета министров. Подробности...
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От суперуказа к суперполитике

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Впервые, пожалуй, в России в центре документа стратегического планирования – самое важное для любого человека. То, о чем каждый из нас, наверное, упоминает в тостах, поздравительных открытках или молитвах. Подробности...
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      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
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          Киев уличили в попытке заткнуть рот оппозиционным СМИ

          16 мая 2018, 07:57

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Власти Украины атакуют российских журналистов, работающих в этой стране, так как Киеву не нравится публикуемая ими информация, заявил зампред комитета по этике Общества профессиональных журналистов (SPJ) Фред Браун.

          «Похоже, что это просто широкомасштабное оправдание правительства для атаки (на журналистов) за распространение информации, которая не нравится правительству», передает РИА «Новости» слова Брауна.

          На вопрос о том, что может быть сделано в данной ситуации, он отметил, что это скорее политический вопрос, чем этический, а также отметил, что любые попытки правительства контролировать свободное выражение мнений должны быть осуждены.

          Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

          В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.

          В среду украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.


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