Лондон назвал открытие Крымского моста «безрассудным»

Министр по делам Европы МИД Британии Алан Данкан осудил открытие Крымского моста, назвав инженерное сооружение «примером безрассудного поведения России».

«Мы продолжаем работать с нашими партнерами в противостоянии аннексии, в том числе сохраняя пакет жестких санкций», – заявил министр Соединенного Королевства по делам Европы, слова которого передает РИА «Новости».

Данкан также счел уместным выразить обеспокоенность «ситуацией с правами человека в Крыму», призвав Россию «отпустить всех украинских политзаключенных», и «обеспечить беспрепятственный доступ на полуостров международных мониторинговых групп по правам человека».

Между тем, британская пресса, напротив, назвала окончание строительства Крымского моста «символом победы» президента Владимира Путина и демонстрацией того, что Крым вернулся в состав России навсегда.

Во вторник российский лидер за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности проекта строительства моста через Керченский пролив.