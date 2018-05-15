ОБСЕ отреагировало на нападки Киева на РИА «Новости Украина»

Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА «Новости Украина».

«Я выражаю серьезное беспокойство в связи с прошедшим сегодня рейдом по офисам российских СМИ, задержанием журналистов и обысков в их домах. Я вновь призываю властей воздержаться от введения ненужных ограничений на работу зарубежных журналистов, влияющих на свободное распространение информации и свободу слова», – говорится в заявлении ОБСЕ, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник стало известно, что обыск в офисе РИА «Новости Украина» длился восемь часов.

Силовики задержали журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, также появились сведения о возможном задержании главы представительства РИА «Новости Украина» Андрея Бородина.

Позже в СБУ сообщили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.

Кремль пообещал принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина». Посольство России на Украине потребовало от Киева прекратить насилие в отношении представителей СМИ.