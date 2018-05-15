Демонтажу «Зимней вишни» помешали следователи

СК России вмешался в демонтаж сгоревшего в Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня», так как здание является вещдоком по делу о пожаре, сообщают СМИ.

Адвокат кемеровских бизнесменов – собственников помещений «Зимней вишни» Дмитрий Малинин заявил, что основной комплекс зданий ТРЦ признан вещдоком и передан на ответственное хранение администрации Кемерово, сообщает «Коммерсант».

«Пока не будет постановления следователя СКР о его исключении из числа вещдоков, здание не может быть передано собственнику с тем, чтобы, например, его можно было сносить», – заявил Малинин.

Он утверждает, что следователи приостановили работы по демонтажу комплекса вспомогательных зданий ТРЦ.

Ранее во вторник в Кемерово начался снос вспомогательных зданий ТРК «Зимняя вишня». Врио губернатора Кемеровской области пообещал, что на месте сгоревшего здания обустроят сквер.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» унес жизни 60 человек.