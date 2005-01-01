В Кемерово начали сносить «Зимнюю вишню»

Снос зданий ТРК «Зимняя вишня» начался в Кемерове, первыми под снос пойдут вспомогательные здания.

Как заявил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, это первый этап запланированного демонтажа комплекса «Зимней вишни».

«Мы приступаем к демонтажу здания торгового центра «Зимняя вишня» <...> Вся работа разбита на этапы, сегодня первый этап – демонтаж вспомогательных зданий», – передает ТАСС слова Цивилева.

Он отметил, что уже подведены предварительные итоги обсуждения того, что будет располагаться на территории ТЦ «Зимняя вишня». Большинство проголосовало за сквер.

«Большинство жителей Кузбасса, больше 60%, – а проголосовало всего более 400 тыс. человек – высказалось за то, что здесь должен быть сквер», – сказал врио губернатора области.

По словам Цивилева, пока не принято решение о том, появится на территории сквера памятник или часовня.

Как заявил глава города Кемерово Илья Середюк, решение о признании этой зоны рекреационной может быть принято в начале июня.

«К 8 июня организованы процедуры по признанию данной территории рекреационной, в рамках которой и должен находиться сквер. Будут проведены публичные слушания, на которые мы приглашаем всю общественность города, которая выразит свое мнение по поводу нахождения здесь сквера», – сказал Середюк.

Напомним, пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре.