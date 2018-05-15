Навальному назначено 30 суток административного ареста

Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста блогеру Алексею Навальному за повторную организацию несанкционированного митинга в центре столицы.

Он признан виновным в совершении правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»), передает ТАСС.

Во вторник также должно быть рассмотрено второе административное дело Навального по ч. 1 ст. 19.3 КоАП – «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». По этой статье ему грозит наказание до 15 суток ареста.

Изначально Навальному должны были назначить наказание 11 мая, однако заседание перенесли на вторник ради вызова в суд свидетелей.

На несогласованную акцию Навального в Москве на Пушкинской площади пришли 1,5 тыс. человек, а не 15 тыс., как надеялись организаторы. При этом участники акции устраивали многочисленные провокации. Самого блогера доставляли в отдел полиции, но затем отпустили.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД сообщал, что в полицию полетели пластиковые бутылки и даже крупные камни, однако правоохранители аккуратно вытесняли демонстрантов с проезжей части.

Юристы подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов при задержании участников незаконных акций 5 мая действовали строго в рамках законодательства.