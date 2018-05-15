СК собрался допросить немецкого «разоблачителя допинга» в России

Следственный комитет России собрался допросить немецкого журналиста Хайо Зеппельта по делу в отношении информатора ВАДА Григория Родченкова.

Следователи допросят Зеппельта в связи с его документальным фильмом о допинге в России, как только журналист окажется на территории страны, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что «разоблачителю допинга» Хайо Зеппельту разрешили въезд в Россию.

представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что между Москвой и Берлином ведутся переговоры о допуске журналиста Зеппельта к освещению ЧМ-2018. В пятницу сообщалось, что виза 55-летнего Зеппельта признана недействительной и ему отказано во въезде в Россию на время проведения ЧМ-2018 по футболу.

В январе 2017 года Зеппельт представил на телеканале ARD фильм о работе тренера легкоатлетов Владимира Казарина, отстраненного в связи с допинговым скандалом. До этого ARD показалнесколько фильмов о допинге в России. Первым фильмом было разоблачение, выпущенное 3 декабря 2014 года, его вторая часть была показана 7 декабря 2014 года.