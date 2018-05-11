Заявлявшему о допинге в России журналисту отказали в визе на время ЧМ-2018

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный своими публикациями о допинге в российском спорте, не сможет посетить ЧМ-2018 из-за отказа российских властей во въезде на территорию страны.

Как сообщает Sports.ru со ссылкой на ARD, виза 55-летнего журналиста из ФРГ признана недействительной и ему отказано во въезде в Россию на время проведения ЧМ-2018 по футболу.

«ARD рассматривает это как уникальное событие в истории спортивной журналистики и как беспрецедентное ограничение свободы прессы», – заявили на телеканале.

Программный директор ARD Фолькер Херрес выразил надежду, что решение Москвы будет пересмотрено.

Напомним, в январе 2017 года Зеппельт представил на телеканале ARD фильм о работе тренера легкоатлетов Владимира Казарина, отстраненного в связи с допинговым скандалом. До этого ARD показал несколько фильмов о допинге в России. Первым фильмом было разоблачение, выпущенное 3 декабря 2014 года, его вторая часть была показана 7 декабря 2014 года.