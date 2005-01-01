Германия выступила с требованием к России по поводу «разоблачителя допинга»

Представитель внешнеполитического ведомства Германии Мария Адебар на брифинге заявила, что между российским и германским министерствами иностранных дел ведутся переговоры о допуске журналиста Хайо Зеппельта к освещению ЧМ-2018. Ранее его виза в Россию была аннулирована.

«Мы на всех уровнях, в том числе через российское посольство здесь и немецкое посольство в Москве, в российском МИДе, решительно выступаем за то, чтобы это решение было изменено. Процесс переговоров был начат в выходные, мы продолжаем его сейчас с целью, чтобы это решение было изменено», – сказала Адебар, передает РИА «Новости».

Присутствующий на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин призывает Москву пересмотреть решение о недопуске журналиста.

«Мы считаем эти меры, предпринятые российскими властями – о признании недействительной визы господина Зеппельта – неверными. Мы апеллируем к руководству России разрешить немецкому корреспонденту въезд для работы на ЧМ. Также и ФИФА должна выступать за это всеми возможными средствами», – отметил Зайберт.

В пятницу стало известно, что виза 55-летнего Зеппельта признана недействительной и ему отказано во въезде в Россию на время проведения ЧМ-2018 по футболу.

В январе 2017 года Зеппельт представил на телеканале ARD фильм о работе тренера легкоатлетов Владимира Казарина, отстраненного в связи с допинговым скандалом. До этого ARD показал несколько фильмов о допинге в России. Первым фильмом было разоблачение, выпущенное 3 декабря 2014 года, его вторая часть была показана 7 декабря 2014 года.