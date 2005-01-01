СМИ: «Разоблачителю допинга» Хайо Зеппельту разрешили въезд в Россию

Журналист германского телеканала ARD Хайо Зеппельт получил российскую визу и сможет работать на ЧМ-2018, пишет журнал Stern со ссылкой на собственные источники.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что между Москвой и Берлином ведутся переговоры о допуске журналиста Хайо Зеппельта к освещению ЧМ-2018. В пятницу сообщалось, что виза 55-летнего Зеппельта признана недействительной и ему отказано во въезде в Россию на время проведения ЧМ-2018 по футболу.

В январе 2017 года Зеппельт представил на телеканале ARD фильм о работе тренера легкоатлетов Владимира Казарина, отстраненного в связи с допинговым скандалом. До этого ARD показал несколько фильмов о допинге в России. Первым фильмом было разоблачение, выпущенное 3 декабря 2014 года, его вторая часть была показана 7 декабря 2014 года.