Дерипаска дал показания в лондонском суде

Совладелец En+ Олег Дерипаска в Высоком суде Лондона заявил, что не ожидал решения Романа Абрамовича о продаже акций «Норильского никеля», оно вызвало у него недоумение, так как ситуация на рынке благоприятная.

Дерипаска рассказал, что впервые узнал о намерении Абрамовича продать акции «Норникеля» на встрече с ним 28 января. «Он объявил нам на совместной с Владимиром Потаниным встрече о том, что они (Crispian Investment) собираются выходить. Представления не имел, что они захотят продавать», – передает его слова ТАСС.

Дерипаска добавил, что ему была бы ясна мотивация, если бы цены на продукцию «Норникеля» падали, или были другие риски. Однако ситуация, по словам бизнесмена, развивалась для компании положительно.

«Мы ожидали цены гораздо выше, для меня это решение (о продаже акций «Норникеля») было достаточно неожиданным», – сказал Дерипаска.

Дерипаска отметил, что в интересах «Русала» – сохранение акционерного соглашения. По его словам, это единственный способ избежать изменения стоимости пакета «Русала» в «Норникеле».

«Русал» никогда не рассматривал истечение моратория (на продажу акций «Норникеля») как какой-то предел, после которого могут начаться изменения (в акционерном капитале)», – отметил Дерипаска.

Бизнесмен заявил, что в компании были уверены, что «Норникель» «при надлежащем управлении» может иметь гораздо большую стоимость.

По его словам, отсутствие баланса в акционерном капитале «Норильского никеля» приведет к тому, что прекратится партнерство двух совладельцев ГМК – «Русала» и «Интерроса» Владимира Потанина – «по духу и по сути». Дерипаска добавил, что он разошелся с Потаниным во взглядах на возможное развитие ситуации вокруг «Норникеля».

Ранее в понедельник сообщалось, что Дерипаска и Потанин выступят в Высоком суде Лондона по сделке с акциями ГМК «Норильский никель».

В апреле Потанин сообщил, что не станет применять механизм дуэли или «русской рулетки» по отношению к Дерипаске. Сам Дерипаска решил не выдвигаться в совет директоров «Норильского никеля».

Высокий суд Лондона рассматривает иск «Русала» к Crispian Investments (около 6%) Романа Абрамовича о запрете продажи акций «Норникеля» компании Whiteleave, которая принадлежит «Интерросу» Потанина, владеющего 32,9% акций ГМК.

Показания по делу также дал президент En+ Максим Соков.