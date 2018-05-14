Дерипаска и Потанин выступят в суде Лондона по спору вокруг «Норникеля»

Основной бенефициар «Русала» Олег Дерипаска прибыл в качестве свидетеля в Лондонский суд на слушания по сделке с акциями ГМК «Норильский никель».

Глава «Интерроса» Владимир Потанин также лично будет представлять свои показания в суде во время рассмотрения спора между его компанией и «Русалом», передает РИА «Новости».

«Слушания продлятся четыре дня, после чего судья, возможно, вынесет какое-то решение», – сообщил представитель «Интерроса».

Сейчас показания в суде дает президент En+ Максим Соков.

В апреле Потанин сообщил, что не станет применять механизм дуэли или «русской рулетки» по отношению к Дерипаске. Сам Дерипаска решил не выдвигаться в совет директоров «Норильского никеля».