Дерипаска отказался выдвигаться в совет директоров «Норникеля»

Бизнесмен Олег Дерипаска решил не выдвигаться в совет директоров «Норильского никеля», сообщил представитель компании.

«Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля», от него поступил официальный отказ от номинации», – сказал он, передает ТАСС.

В среду международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги «РусАла» Дерипаски. Перед этим американская товарная биржа Comex на фоне санкций минфина США отозвала одобрение на регистрацию и поставку некоторых брендов алюминия, добываемых компанией «РусАл».

Напомним, после введнеия США санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Совет директоров «РусАла» покинули глава Glencore Айван Глазенберг, независимый директор Филип Лэйдер, директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф.

Вместе с тем, СМИ сообщили, что предприятия, которые контролируются Дерипаской, пытаются найти способы обойти американские санкции и сохранить торговые рынки.