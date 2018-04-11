СМИ рассказали, как Дерипаска сможет обойти санкции

Предприятия, которые контролируются российским бизнесменом Олегом Дерипаской, пытаются найти способы обойти американские санкции и сохранить торговые рынки, сообщают западные СМИ.

Аналитики рынка считают, что «Русал» Дерипаски, скорее всего, перенаправит большую часть своих продаж в Азию, в том числе в Китай. Этот сценарий уже был запланирован ранее. Однако это может означать снижение прибыли российской компании, сообщает Reuters.

Кроме того, «Русал» может предложить клиентам перейти на расчеты в евро вместо долларов, чтобы обойти санкции США, заявил источник.

Также «Русал» может привлечь в качестве своего клиента государство. Ранее компания уже предлагала создать государственный запас алюминия в размере 1 млн тонн. Против этой идеи в 2014 году выступал вице-премьер Аркадий Дворкович, сославшийся на отсутствие финансов у государства на эти цели.

Что касается облигаций «Русала», то они могут быть погашены досрочно – в этом может помочь неназванный источниками российский государственный банк.

В среду международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги «Русала» «по бизнес-причинам». Перед этим американская товарная биржа Comex на фоне санкций минфина США отозвала одобрение на регистрацию и поставку некоторых брендов алюминия, добываемых компанией «Русал».

Напомним, после введнеия США санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Совет директоров «РусАла» покинули глава Glencore Айван Глазенберг, независимый директор Филип Лэйдер, директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф.