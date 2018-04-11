Международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги «РусАла», как отмечается, «по бизнес-причинам».

На момент отзыва корпоративный рейтинг «РусАла» находился на уровне «Ba3», рейтинг вероятности дефолта – на уровне «Ba3-PD»; прогноз по всем рейтингам – позитивный, передает РИА «Новости».

Ранее американская товарная биржа Comex на фоне санкций минфина США отозвала одобрение на регистрацию и поставку некоторых брендов алюминия, добываемых компанией «РусАл».

Напомним, после введния США санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Совет директоров «РусАла» покинули глава Glencore Айван Глазенберг, независимый директор Филип Лэйдер, директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф.