Потанин отказался от «русской рулетки» с Дерипаской за акции «Норникеля»

Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, владеющий 32,9% акций в ГМК, решил не применять механизм дуэли или «русской рулетки» с другим крупным акционером – Олегом Дерипаской («РусАл» владеет 27,8% в ГМК).

«Судьба такой компании, как Норникель, с ее значением для экономики страны не должна решаться через механизм рулетки. Это ведь немного обидно для всех этих людей, работающих на комбинате. С точек зрения политической, экономической, финансовой – это неприемлемо решать ситуацию таким образом», – сказал Потанин в интервью FT, которое было опубликовано в пятницу.

Как передает ТАСС, интервью было взято до введения санкций США в отношении Олега Дерипаски и его активов.

Отметим, что сам Дерипаска решил не выдвигаться в совет директоров «Норильского никеля», сообщил представитель компании.

Напомним, после введнеия США санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Совет директоров «РусАла» покинули глава Glencore Айван Глазенберг, независимый директор Филип Лэйдер, директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф.

Вместе с тем, СМИ сообщили, что предприятия, которые контролируются Дерипаской, пытаются найти способы обойти американские санкции и сохранить торговые рынки.