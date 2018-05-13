Захарова привела доказательства лжи Украины в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала доказательства того, что Украина выдала свое мероприятие против «фейк-ньюс» за часть сессии комитета ООН по информации.

Захарова заявила в Facebook, что украинским дипломатам «не надо заниматься откровенным подлогом в стенах международной организации и думать», что их не разоблачат.

«Вам не нравится, что ооновцы вас поставили на место?» – заявила Захарова, добавив, что раз «опозорились – нечего на зеркало пенять».

Захарова опубликовала скриншот приглашения постпредства Украины при ООН «на мероприятие по борьбе с пропагандой и фейками, в котором черным по белому написано, что оно проходит под эгидой комитета ООН по информации».

Кроме того, она продемонстрировала «видео четырех заявлений председателя комитета, который пытался объяснить украинской делегации в присутствии остальных членов этой структуры ГА ООН, что это не так, и комитет никаких мероприятий под своей эгидой не проводил».

Захарова указала, что на украинском мероприятии находилась «предположительно снайпер Юлия Матвиенко», которая «на американские деньги сначала сидит в окопе на Юго-Востоке Украины», а потом «принимает участие в семинарах по противодействию пропаганде, до этого рассказывая, как использует телевидение для достижения своих целей».

Со ссылкой на украинские СМИ поясняется, что Матвиенко участвует в проекте «Невидимый батальон». Проект реализуется «Институтом гендерных программ» и поддерживается американскими властями.

«Кстати, как вы думаете, мы сможем получить запись с камер наблюдения в Секретарите ООН того, как после завершения работы «семинара» люди в камуфляже в кулуарах приставали к нашему дипломату и фотографировали его? Думаю, стоит попробовать», – заявила Захарова.