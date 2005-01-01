Обстоятельства смерти актера Юрия Киндрата назвали «абсолютным безобразием»

Медики до последнего отказывались госпитализировать актера Юрия Киндрата, известного по сериалам «Спящие» и «Закрытая школа», сообщила гендиректор актерского агентства «Звездный дождь» Анна Холмовская.

«Произошло абсолютное безобразие: ему стало плохо, и скорая отказывалась его госпитализировать. В больницу он попал 1-2 мая. Мы пока не знаем точный диагноз», – передает РБК слова Холмовской.

Напомним, Юрий Киндрат скончался 9 мая, о его смерти стало известно в субботу.