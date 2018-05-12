Умер актер сериалов «Спящие» и «Закрытая школа»

Российский актер Юрий Киндрат, известный по сериалам «Спящие» и «Закрытая школа», скончался в возрасте 32 лет.

Юрий Киндрат умер 9 мая; о причинах смерти и месте похорон пока не сообщается, передает Национальная служба новостей.

Киндрат участвовал в проектах «Театра на Юго-Западе» и театра «Школа драматического искусства».

Сыграл роли в фильмах и сериалах «Игра», «Закрытая школа», «Настя», «Гостиница «Россия», «Спящие-2».