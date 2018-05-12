Генпрокурор Украины нашел своего двойника среди бойцов дивизии СС

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нашел среди бойцов дивизии СС «Галичина» человека, внешне очень похожего на него.

Луценко сообщил, выступая в национальном университете «Острожская академия» в Ровенской области, что смотрел фотоальбом «Дивизия Галичина» и случайно нашел там «свой портрет», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «ГОРДОН».

«Моя точная копия восьмого класса, только в немецкой форме. Ваффен СС. Я понял, что если бы мои родители родились не в Черниговской области, а, например, в Дрогобыче, возможно, все было бы по-другому в нашей семье. Наш народ просто искусственно разорвали, и каждый раз, чтобы получить свободу, нужно было опираться на одну из меньших, якобы, зол», – сказал он.

Луценко добавил, что обсуждать историю «Галичины» должны историки.

Дивизия СС «Галичина» была создана в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила это соединение возле города Броды.

На Украине неоднозначно относятся к этой дивизии: некоторые политические силы утверждают, что «Галичина» боролась за независимость страны, а другие уверены, что она выступала на стороне нацистов.