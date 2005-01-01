В школе Гнесиных подтвердили смерть Матвея Шерлинга

Саксофонист Матвей Шерлинг был найден мертвым, сообщила замдиректора Московской средней специализированной музыкальной школы им. Гнесиных.

«Родственники Матвея Шерлинга сообщили в школу о его смерти», – передает слова замдиректора РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в центре Москвы был найден мертвым 18-летний джазовый музыкант и саксофонист Матвей Шерлинг.