В Москве обнаружили мертвым 18-летнего музыканта

В центре Москвы найден мертвым молодой джазовый музыкант и саксофонист Матвей Шерлинг, сообщают источники.

Как говорится на странице Mash в соцсети «ВКонтакте», тело 18-летнего музыканта обнаружили на кровати в его квартире на Большой Никитской улице.

Другие подробности не сообщаются.

«Абсолютно взрослая игра музыканта, который не просто играет ноты и фразирует правильно: слышно, что он хорошо знает джаз, слушает и любит его», – рассказывал о Матвее Шерлинге валторнист Аркадий Шилклопер, слова которого приводит «Московский комсомолец».

Матвей Шерлинг родился в музыкальной семье – его мать Олеся Шерлинг пианистка, вокалистка, джазовый музыкант, а отец Юрий Шерлинг – композитор, режиссер-постановщик и хореограф. Матвей выступал вместе с оркестром «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова.