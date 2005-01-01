Украинские неонацисты напали на дом совладельца телеканала «Интер»

Представители ультраправой украинской группировки «Национальный корпус» прорвали оцепление силовиков и ворвались на территорию дома замглавы фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Сергея Левочкина, который владеет частью телеканала «Интер».

Как передает ТАСС, радикальные националисты зажгли файеры, разрисовали стены здания граффити и оклеили их плакатами с надписью «Интер» будет наш».

Действия «Национального корпуса» связаны с тем, что «Интер» не пошел на требования группировки, потребовавшей не транслировать в эфире концерт к Дню Победы.

Также радикалы заявили, что теперь их акция против телеканала и его владельцев будет долгосрочной.

Накануне в здании телеканала «Интер» в Киеве возникла задымленность из-за брошенной дымовой шашки. Это произошло после того, как на телеканале вышел концерт к Дню Победы, в котором ведущие заявили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли восемь миллионов украинцев, и сегодня «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве».