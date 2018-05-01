США объявили об операции по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии

Соединенные Штаты, коалиция и местные партнеры в Сирии начинают операцию по освобождению последних оплотов «Исламского государства*», заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«США, мировая коалиция и местные партнеры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ* в Сирии», – приводит ее слова РИА «Новости».

Науэрт отметила, что «борьба будет сложной», однако выразила уверенность в победе США и их союзников. Представитель американского внешнеполитического ведомства пообещала, что власти будут защищать США, коалицию и партнерские силы в случае нападения.

«Дни контроля ИГ над территориями и террор сирийского народа подходит к концу», – говорит Науэрт.

Среди американских союзников, которые помогут обеспечить безопасность границ, она назвала Турцию, Израиль, Иорданию, Ирак и Ливан.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли по Сирии ракетный удар. Кроме того, несколько раз авиаудары по Сирии наносил Израиль.