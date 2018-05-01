Нетаньяху ответил на вопрос о войне с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на вопрос американского телеканала CNN о том, готовится ли Тегеран к войне с Ираном.

«Никто не ищет подобного развития событий. Именно Иран меняет правила в регионе», – приводит его слова РИА «Новости».

В понедельник в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что ядерная сделка с Ираном «основана на лжи». По его словам, Тель-Авив передал Вашингтону разведданные о военной ядерной программе исламской республики, чтобы американский президент Дональд Трамп «принял правильное решение».

Во вторник Нетаньяху рассказал президенту России Владимиру Путину о новых материалах, имеющих отношение к секретной ядерной программе Ирана.