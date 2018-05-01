Израиль пригласил Россию ознакомиться с данными о секретном проекте Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал президенту России Владимиру Путину о новых материалах, имеющих отношение к секретной ядерной программе Ирана, сообщают источники.

«В состоявшемся после этого телефонном разговоре Нетаньяху проинформировал президента Путина о содержании материалов. Он пригласил рабочую группу для ознакомления с ними», – сказал источник, передает РИА «Новости».

По его словам, пока не решено, где это произойдет – в России или в Израиле.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на заявление Израиля о том, что Тегеран «лжет» по вопросу военно-ядерной программы.

Напомним, Израиль заявил, что ядерная сделка с Ираном «основана на лжи», Тель-Авив передал Вашингтону разведданные о военной ядерной программе исламской республики, чтобы американский президент Дональд Трамп «принял правильное решение».