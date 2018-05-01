Хакеры взломали украинский «штаб АТО» в соцсетях

Хакеры в соцсетях взломали страницу штаба военной операции ВСУ в Донбассе, опубликовав призыв вступать в силы ополчения.

В понедельник «штаб АТО» прекратил свою работу в связи со «сменой формата» в Донбассе, при этом хакеры взломали страницу штаба в Facebook и опубликовали призыв о вступлении в ряды ополченцев ДНР и ЛНР, сообщает «112 Украина».

Сейчас сообщество так называемого штаба АТО недоступно для просмотра.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что в мае завершится режим «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, произойдет смена формата военной операции в регионе.

Напомним, на смену «антитеррористической операции» пришла Операция объединенных сил на территории Донбасса. Ее командующим назначен Сергей Наев.