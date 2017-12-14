Порошенко заявил о смене формата военной операции в Донбассе

В мае Украина завершит режим «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе, произойдет смена формата военной операции в регионе, сообщил украинский президент Петр Порошенко.

«Дата завершения «АТО» будет в мае, мы переходим к другому формату обороны государства», – передает его слова РИА «Новости».

Порошенко напомнил, что ранее Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В нем прописаны «более новые меры по применению вооруженных сил».

Украинский лидер заявил, что это делается в связи с «резким ростом уровня угрозы» на востоке страны.

В середине марта Порошенко заявил, что на границе с Украиной якобы находятся «готовые к вторжению» российские войска.

Напомним, на смену «антитеррористической операции» пришла Операция объединенных сил на территории Донбасса. Ее командующим назначен Сергей Наев.