Иностранцы продолжили исход из совета директоров En+ Group

Неисполнительный директор En+ Group Чжао Гуанмин покидает совет директоров компании с 9 апреля, сообщили в пресс-службе группы компаний.

Гуанмин, глава и исполнительный директор AnAn International Limited, «дочки» сингапурской AnAn Group, вошел в совет директоров En+ в начале декабря 2017 года, передает РИА «Новости».

Чжао Гуанмин был назначен на пост неисполнительного директора En+ Group после того, как AnAn Group, партнер китайской CEFC, получила право на назначение одного своего представителя в совет директоров En+, став ключевым инвестором группы компаний после IPO.

Ранее в понедельник также стало известно, что 6 апреля Доминик Фрайс освободил должность независимого директора в совете директоров En+ Group.

Напомним, по последним данным, бумаги En+ Group рухнули в цене на 41%, акции «РусАла» обвалились на 46,9%. Попавшие под новые американские санкции российские бизнесмены за полдня в общей сложности потеряли 3,3 млрд долларов.

В пятницу министерство финансов США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В минфине США заявили, что американские инвесторы до 7 мая должны избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний.