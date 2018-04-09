Доминик Фрайс ушел с поста независимого директора En+

В прошлую пятницу, 6 апреля, Доминик Фрайс освободил должность независимого директора в совете директоров En+ Group, сообщили в пресс-службе компании.

«Компания будет работать над защитой интересов ее инвесторов и держателей глобальных депозитарных расписок (GDR) всеми юридическими способами, включая возможность запроса дополнительных разрешений от минфина США (OFAC)», – передает ТАСС сообщение компании.

Напомним, 6 апреля американские власти ввели санкции в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска, ушедший с поста президента En+ Group еще в феврале, а также «РусАл» и En+ Group.

В компании также сообщили, что, согласно первоначальной оценке, последствия американских санкций могут оказать существенное негативное влияние на бизнес и перспективы группы. Компания добавляет, что планирует продолжать исполнять свои текущие обязательства, пока ищет решения проблемы воздействия санкций США. Ситуация анализируется с участием юридических консультантов, добавили в компании.