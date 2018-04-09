Загорелся киевский зоопарк

Пожар на площади 60 кв. метров произошел в помещении для зимнего содержания животных в Киевском зоопарке, обитателей эвакуировали, сообщает управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям столицы Украины.

Как сообщили в ведомстве, в воскресенье вечером поступило сообщение о пожаре на территории Киевского зоопарка. На место происшествия были направлены пожарные.

«По прибытию было установлено, что горит кровля одноэтажного помещения для зимнего содержания животных. В 18.37 (совпадает с мск) пожар на площади 60 кв. метров был локализован, а в 18.50 - ликвидирован. Животных из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.



Там уточнили, что на месте происшествия работали четыре единицы техники и 23 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины инцидента.