Появились данные о приведении российских С-400 в Сирии в полную боеготовность

Российские зенитно-ракетные системы С-400 в Сирии приведены в полную боевую готовность, бомбардировщики Су-24 с базы Хмеймим ведут наблюдение за действиями ВМС США в Средиземном море, сообщают в социальных сетях.

По информации @BabakTaghvaee, третья пара истребителей Су-30СМ готовится к вылету после возвращения первой пары. «Российские ЗРС С-400 приведены в повышенную боевую готовность», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что российские Су-24 летают на низкой высоте в восточной части Средиземного моря, предположительно, «выполняя надзорную миссию против ВМС США, как сообщил очевидец в Тартусе».

BREAKING: A second pair of #RuAF #Russia|n Air Force Su-30SM fighter jets left Hmeimim AB, #Latakia, #Syria while a third pair is ready for departure after return of the first pair which has been airborne since an hour ago. #Russia's S-400 SAM battery is also on high alert. pic.twitter.com/ZurHIVJ1bc — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 8 апреля 2018 г.

Накануне США выразили обеспокоенность сообщениями о якобы применении сирийскими правительственными силами «химического оружия» в Восточной Гуте. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что виновные в химической атаке в Восточной Гуте «заплатят большую цену».

Напомним, в апреле прошлого года Запад выступил с аналогичными обвинениями в адрес Дамаска. После этого по приказу Дональда Трампа США с эсминцев «Росс» и «Портер» из Восточного Средиземноморья нанесли массированный ракетный удар по базе Шайрат в провинции Хомс. База была атакована 59 крылатыми ракетами Tomahawk. Причем, по данным Минобороны, до базы долетели только 23 ракеты. Часть из них упали на населенные пункты. 10 человек, в том числе четыре ребенка, погибли.