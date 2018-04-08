В ДТП с поездом в Крыму пострадали украинцы

Среди пострадавших в ДТП с участием поезда и микроавтобуса под Армянском на севере Крыма есть два гражданина Украины, сообщили в пресс-службе крымского минздрава.

«На месте трагедии работали три бригады скорой помощи. Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме, вне зависимости от гражданства», – передает РИА «Новости» сообщение минздрава.

Двое из пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии, они в реанимации. Еще один находится в травматологии в состоянии средней тяжести. При этом из трех госпитализированных двое – граждане Украины.

Между тем, по факту гибели в ДТП пяти человек возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается в Telegram-канале СК России.

Следователи сейчас допрашивают очевидцев происшествия и устанавливают организатора пассажирских перевозок.

Отмечается, что погибли пять человек, пострадали семеро. Ранее в Сети было опубликовано видео с места ДТП.