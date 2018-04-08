В ДТП с микроавтобусом и электричкой в Крыму погибли пять человек

На железнодорожном переезде в Крыму произошло столкновение микроавтобуса и электропоезда, есть погибшие, сообщили в региональном МЧС.

В МЧС сообщили РИА «Новости», что сигнал о происшествии поступил в 11.45. Электропоезд, следующий по маршруту Джанкой-Армянск, столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, следовавшим по маршруту Севастополь-Армянск.

«В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Все они – пассажиры автобуса», – сообщили в МЧС. По его словам, поезд не сошел с рельсов.

По информации Telegram-канала Mash, в результате происшествия погибли пять человек, в том числе ребенок. Отмечается, что переезд не регулируется шлагбаумом. «Почему водитель рванул через пути, пока неясно», – пишут блогеры.

В минздраве Крыма в свою очередь подтвердили гибель пяти человек. Кроме того, три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передает ТАСС.