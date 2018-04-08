Опубликовано видео с места ДТП с поездом в Крыму

В Сети появилось видео с переезда в Крыму, где в результате столкновения поезда с маршруткой погибли пять человек.

Видео опубликовано Telegram-каналом Mash. Судя по записи, после столкновения поезд проехал достаточно далеко вперед.

Также приводятся слова машиниста поезда.

«Я увидел автобус, он приближался к переезду, начал притормаживать. Я думал он остановится, но потом почувствовал удар», – заявил он.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пять человек погибли, еще 12 человек пострадали.