Британские зоозащитники сделали заявление по поводу животных Скрипаля

Британское отделение организации по защите животных PETA призвало провести расследование обстоятельств, при которых погибли морские свинки и был усыплен кот британского шпиона и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Никто не должен был оставлять этих животных в доме, так же, как не оставляют детей. Очевидно, они должны были быть спасены», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

«PETA призывает провести расследование и установить, как такое было допущено», – сказано в заявлении.

В свою очередь директор британского отделения PETA Элиза Аллен сказала, что считает произошедшее «трагедией». По ее словам, ответственность за печальную судьбу домашних животных Скрипалей лежит на британских властях.

«Эти смерти – еще одна трагедия этой ужасной ситуации, и в этот раз вина очевидно лежит на британских властях», – приводит слова Аллен газета Independent.

В пятницу британская Mirror рассказала, что судьба домашних животных Сергея Скрипаля была печальна: ветеринары смогли попасть в дом только через несколько дней после того, как Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены. К этому времени две морские свинки уже погибли от обезвоживания, так как за животными никто не ухаживал, а кота усыпили после того, как доставили в химическую лабораторию «Портон-Даун».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему гибель животных – это не только повод для горьких шуток о том, что в Британии «убрали важных свидетелей».

Посольство России направило запрос в британский МИД о судьбе домашних животных Скрипаля, желая узнать, пострадали ли те от химического отравления.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем уничтожили домашних животных британского шпиона.