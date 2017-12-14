Китай вновь скопировал у России передовую военную технологию

В Сети появилась фотография китайского истребителя J-10, который оснащен двигателем китайского производства с управляемым вектором тяги; судя по фото, эта технология могла быть позаимствована у России.

Истребитель J-10C на фотографии оснащен модифицированным выхлопным соплом турбовентиляторного двигателя Shenhang-Liming WS-10 Taihang китайского производства. Это двигатель с управляемым вектором тяги, который значительно улучшает маневренность самолета, пишет Defense News.

Двигатели с управляемым вектором тяги существовали до сих пор только у двух стран – у США, где они стоят на F-22, и у России, где такие двигатели используются на Су-30/35.

Теперь подобный двигатель, судя по всему, появился и у Китая. Предположения о его возможной разработке в КНР звучали давно. Сообщалось также, что впервые J-10C был испытан с таким двигателем еще в конце 2017 года. Пока, считают эксперты, двигатель испытывается на J-10C для того, чтобы в перспективе его можно было использовать для истребителя-невидимки J-20. На J-10C, использующихся китайской армией, стоят российские двигатели АЛ-31.

Судя по фотографии, опубликованной в Сети, Китай позаимствовал именно российский вариант двигателя (с осесимметричным отклонением сопла). У США принципально иной вариант конструкции сопла двигателя с управляемым вектором тяги (с отклонением тяги в вертикальной плоскости). Таким образом, китайские разработчики близки к тому, чтобы фактически украсть у России очередную крайне важную военную технологию.

Напомним, в России разрабатывается «изделие 30» – двигатель второго этапа для истребителя Т-50 (Су-57). Он значительно эффективнее, чем двигатель АЛ-41Ф1, – на 20-25%. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой разработке. В декабре 2017 года состоялся первый штатный полет с новым двигателем. Создание такого двигателя в России называлось крупной инженерной победой.